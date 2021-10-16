Футболист Махир Эмрели подорожал

Трансферная цена выступающего в польском клубе "Легия" футболиста сборной Азербайджана Махира Эмрели изменилась.

Трансферная цена выступающего в польском клубе "Легия" футболиста сборной Азербайджана Махира Эмрели изменилась.

Как передает Report, об этом говорится в официальном аккаунте портала Transfermarkt.ru в Instagram.

Цена за 24-летнего нападающего выросла до 2 млн евро. Таким образом, форвард вошел в "десятку" самых дорогих футболистов "Экстраклассы" (высшая лига чемпионата Польши по футболу). Эмрели и его товарищ по команде Бартош Слиш делят 9 и 10 места.

У Махира Эмрели подписан с "Легией" контракт "3+1 год". Прежняя цена футболиста составляла 1 млн евро.