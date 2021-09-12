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Футболист мадридского "Атлетико" установил рекорд Примеры

Футболист мадридского "Атлетико" установил рекорд Примеры Футболист мадридского "Атлетико" Тома Лемар в матче против "Эспаньола" забил самый поздний победный мяч в истории чемпионатов Испании.
Футбол
12 сентября 2021 г. 21:38
Футболист мадридского Атлетико установил рекорд Примеры
Тома Лемар

Футболист мадридского "Атлетико" Тома Лемар в матче против "Эспаньола" забил самый поздний победный мяч в истории чемпионатов Испании.

Как передает Report, игрок вывел свою команду вперед, когда на секундомере было 98 минут и 55 секунд.

"Матрасники" победили со счетом 2:1. Также за столичный клуб забил Янник Карасско. За "Эспаньол" единственный мяч забил Рауль де Томас.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Атлетико" занимает второе место, набрав десять очков. "Эспаньол" располагается на 16-й строчке, имея в активе два балла.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне сыграют против "Атлетик" из Бильбао. Встреча состоится 18 сентября.

"Эспаньол" же, 19 сентября сыграет с "Бетисом".

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