Футболист "Копенгагена": Мы должны направить свое внимание на несколько превосходящих сторон "Карабаха"

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "Карабах" - хорошая команда. В противном случае не смогла бы пройти на этот этап. Но в любом случае, мы должны обладать силой победить в двух матчах".

Как сообщает Report, об этом изданию Jydske Vestkysten заявил футболист "Копенгагена" Петер Анкерсен, оценивая результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

27-летний защитник вспомнил встречу с клубом "Карабах" в период выступления в составе австрийской команды "Зальцбург": "Тогда мы по результатам двух матчей одержали победу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Несмотря на наш проигрыш в гостях со счётом 1:2, благодаря победе на домашнем поле со счётом 2:0 мы попали в "плей-офф". Но сейчас мы должны направить свое внимание на несколько превосходящих сторон "Карабаха".

Отметим, что первые матчи плей-офф состоятся 15-16 августа, а ответные встречи пройдут 22-23 августа.