Футболист клуба "Сумгайыт" задержан за кражу

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Задержан футболист клуба "Сумгайыт" Ниджат Мухтаров.

Согласно полученной Report информации, 22-летний полузащитник задержан по подозрению в совершении кражи в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Так, полиция арестовала на этой территории членов организованной группы, занимавшейся кражей телефонных линий. Одним из членов группировки является Н. Мухтаров.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками местной полиции, члены группировки были задержаны сегодня утром.

Информацию подтвердили во 2-ом отделении Управления полиции города Сумгайыт. Как сообщили Report в отделении, в настоящее время по факту ведется следствие.

Менеджер клуба "Сумгайыт" Джейхун Султанов заявил Report, что ему ничего не известно об этом инциденте. Он также добавил, что Мухтаров несколько дней не появляется на тренировках: "Его отец Асиф Мухтаров несколько дней назад позвонил, он говорил, что его сын болен, поэтому не может прийти на тренировки".

Отметим, что Н. Мухтаров ранее выступал в загатальском "Симурге", бакинском "Ряване", а также в сборной Азербайджана из футболистов в возрасте до 21 года. В "Сумгайыт" он перешел летом 2015 года.