Футболист "Карабаха" отстранен от игр за сборную Азербайджана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Карабах" Махир Мадатов отстранен от игр за юниорскую сборную Азербайджана (до 19 лет).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, решение об этом принял главный тренер сборной Назим Сулейманов.

Причиной этому является грубое нарушение правил дисциплины 18-летним футболистом.

Отметим, что Махир Мадатов вышел в стартовом составе на матч отборочного тура чемпионата Европы между Азербайджаном и Турцией. Однако на 19-й минуте он был заменен Эмилем Гасанзаде.