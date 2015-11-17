​Футболист из Молдовы: Мы приехали в Баку не для того, чтобы погулять

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Думаю, что игра будет сложной. Несмотря на это, мы приложим все силы, чтобы показать хорошие результаты".

Как сообщает Report, об этом заявил член сборной Молдовы Александр Оник, команда которого встретится сегодня с азербайджанской сборной в рамках товарищеской игры.

Он отметил, что Азербайджан настроен на победу, так как играет дома: "Мы тоже приехали сюда не для того, чтобы погулять. Будем бороться и докажем, что также являемся сильной командой. Настроение в команде высокое. Главный тренер во всем поддерживает нас и психологически готовит к игре. Это очень важный фактор в футболе".

Отметим, что предстоящий сегодня на Бакинском олимпийском стадионе матч между командами Азербайджана и Молдовы начнется в 21:00.