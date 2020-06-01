Футболист "Челси": Два раза в неделю нас проверяют на COVID-19

"Мы возобновили тренировки 19 мая. Здорово вернуться на поле, снова увидеть партнеров и просто поиграть в футбол. Мне этого не хватало".

Как сообщает Report, об этом в заявлении официальному сайту УЕФА сказал футболист "Челси" Оливье Жиру, комментируя возобновление тренировок в период пандемии.

"Все очень необычно. Работаем в группах по пять человек. Необходимо соблюдать дистанцию как минимум два метра, значит, [физический] контакт исключен. Два раза в неделю нас проверяют [на COVID-19]. Нельзя пользоваться раздевалками, не сходить в душ. Приходится переодеваться, перед тем как ехать домой, чтобы не запачкать машину. К тому же сейчас очень жарко... Я не жалуюсь, но мы сильно потеем!", - сказал французский нападающий.

По словам 34-летнего форварда, дома он проводил много времени с детьми: "Появилась возможность больше смотреть, как они растут, наблюдать за ними ежедневно. Помогал им с учебой, это большой труд.

Я современный отец. Делаю что-то по дому, занимаюсь текучкой, сижу с детьми, купаю их. Мне нравится менять младшему памперсы. Время с детьми бесценно. Надо во всем искать позитив, и я именно такой".

Отметим, что Оливье Жиру выступает в "Челси" с 2018 года.