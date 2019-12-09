Футболист "Боруссии": Не имеет значения, где проводится матч Евро-2020 - в Баку или Лондоне

"Это очень хорошая группа. Фаворитом является итальянская команда, выигравшая все 10 матчей в отборочном туре".

Как сообщает Report, об этом изданию Blick сказал Мануэль Аканджи - футболист сборной Швейцарии, которая попала в группу А вместе со сборными командами Италии, Турции и Уэльса на Евро-2020.

По словам 24-летнего защитника, у них есть хорошие возможности продвинуться вперед. Он отметил, что не имеет разницы, где проводятся матчи чемпионата Европы - в Баку или Лондоне: "Наша цель - продвинуться как можно дальше. Хотя дальние поездки на матчи группового отбора - не лучший вариант, для меня это не имеет значения. Нам нужно продемонстрировать нашу игру и победить. Будь то в Баку или в Лондоне.

Отметим, что согласно календарю Евро-2020, сборные Уэльса и Швейцарии встретятся на Бакинском олимпийском стадионе 13 июня. В столице Азербайджана также пройдут матчи между Турцией и Уэльсом 17 июня, и Швейцарией и Турцией - 21 июня . Кроме того, в Баку пройдет встреча 1/4 финала.