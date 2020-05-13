​Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Бразильский полузащитник "Барселоны" Матеус Фернандес, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", заразился коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, в настоящее время футболист находится на карантине.
Матеус Фернандес перешел в «Барселону» в январе 2020 года из "Палмейраса". Сумма трансфера составила 7 млн. евро. После этого 21-летний футболист перешел в "Вальядолид" на правах аренды. Хавбек не успел принять участие ни в одном из матчей чемпионата Испании, так как турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен.
Напомним, в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Кроме того, на неопределенный срок перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.