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Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

​Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Матеус Фернандес

Бразильский полузащитник "Барселоны" Матеус Фернандес, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, в настоящее время футболист находится на карантине.

Матеус Фернандес перешел в «Барселону» в январе 2020 года из "Палмейраса". Сумма трансфера составила 7 млн. евро. После этого 21-летний футболист перешел в "Вальядолид" на правах аренды. Хавбек не успел принять участие ни в одном из матчей чемпионата Испании, так как турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен.

Напомним, в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Кроме того, на неопределенный срок перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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