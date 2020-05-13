​Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Матеус Фернандес https://report.az/storage/news/35c6a7d42be4d35d7127e75a92afa608/3a3f74e3-7f60-4dfe-9bb0-2d26055f867a_292.jpg

Бразильский полузащитник "Барселоны" Матеус Фернандес, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, в настоящее время футболист находится на карантине.

Матеус Фернандес перешел в «Барселону» в январе 2020 года из "Палмейраса". Сумма трансфера составила 7 млн. евро. После этого 21-летний футболист перешел в "Вальядолид" на правах аренды. Хавбек не успел принять участие ни в одном из матчей чемпионата Испании, так как турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен.

Напомним, в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Кроме того, на неопределенный срок перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.