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    Футболист "Аякса" потерял сознание во время матча и был госпитализирован на вертолете

    20-летний футболист был введен в состояние искусственной комы© Foto: EPA

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Футболист голландского "Аякса" Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким "Вердером" и был эвакуирован со стадиона на вертолете.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба голландской команды.

    В субботу "Аякс" проводил товарищеский матч против "Вердера" в австрийском Хиппахе. Во втором тайме 20-летний полузащитник "Аякса" Нури упал на поле и потерял сознание. Футболисту оказывали помощь в течение десяти минут, а затем госпитализировали на вертолете в больницу.

    Встреча была прервана, болельщиков попросили покинуть стадион.

    Причиной потери сознания игрока стала сердечная аритмия. На данный момент Нури находится в стабильном состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому.

    Нури является воспитанником "Аякса". В составе команды он провел 12 матчей в прошедшем сезоне.

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