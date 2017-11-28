Футболист "Атлетико": После игры с "Карабахом" я не мог уснуть до утра

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Атлетико" Филипе Луис рассказал о чувствах, которые он испытал после матча с "Карабахом" в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report, об этом бразильский защитник рассказал радио Cadena Ser.

32-летний защитник сказал, что после встречи в Мадриде, окончившейся ничьей со счётом 1:1, он не смог уснуть ночью: "Я заснул в 8 часов утра и проснулся в 8:30".

Опытный игрок также отметил, что "Атлетико" очень сложно завоевать путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов: "Конечно, у нас есть шанс. Но "Атлетико" трудно оказаться среди 16 сильнейших".

Отметим, что "Атлетико" в Баку сыграл с "Карабахом" вничью со счетом 0:0, в Мадриде со счётом 1:1.