Футболист "Арсенала": Проведение до матча тренировок в Баку может быть очень полезно

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Проведение до матча тренировок в Баку может быть очень полезно. Так как мы будет играть на этом игровом поле. Это важно с точки зрения подготовки к матчу".

Как сообщает Report, об этом до выездного матча с "Карабахом" во II туре группового этапа Лиги Европы сказал футболист английского "Арсенала" Алекс Ивоби.

На организованной на Бакинском олимпийском стадионе пресс-конференции 22-летний нигерийский форвард заявил, что для них важны все турниры: "Каждый турнир имеет свое место. В этом сезоне мне предоставили свободу, что помогает мне показать свои отличительные качества".

Отметим, что матч начнется 4 октября в 20:55 на Бакинском олимпийском стадионе.