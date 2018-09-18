Футболист английского клуба завершил карьеру из-за болезни

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Защитник английского "Болтона" Стивен Дарби объявил о завершении карьеры из-за неизлечимой болезни.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, у 29-летнего защитника диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС).

Отметим, что Стивен Дарби - воспитанник английского "Ливерпуля".

БАС – медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.