Футболист Александр Самедов объявил о завершении карьеры

Российский футболист азербайджанского происхождения Александр Самедов объявил, что завершает карьеру.

Как сообщает Report, об этом бывший полузащитник сборной России, "Локомотива", "Спартака" и других команд написал на своей странице в социальной сети.

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Всё это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце!", - написал 34-летний Самедов в "Инстаграме".

Напомним, что футболист был приглашен в сборную Азербайджана в 2003 году тренером Аскером Абдуллаевым накануне подготовки к отборочному матчу Евро-2004. Однако его дебют в сборной не состоялся, поскольку тогда не было соперника для товарищеского матча. Позже Самедов отказался присоединиться к сборной Азербайджана.

А.Самедов стал послом финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку. Некоторое время назад он объявил, что может продолжить карьеру в Азербайджане.