​Футбольный матч Черногория — Россия повторно прекращен

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 между сборными Черногории и России повторно остановлен.

Как передает Report, после того, как Роман Широков на 66-й минуте не реализовал пенальти, на поле вспыхнула стычка между игроками.

Арбитры приняли решение увести команды в подтрибунное помещение.

Уже на первой минуте с трибун стадиона в голкипера россиян Игоря Акинфеева был брошен файер. Встреча была остановлена, а Акинфеев покинул поле на носилках. Спустя некоторое время игра возобновилась.

Матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 между сборными Черногории и России не будет доигран.