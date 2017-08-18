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    Футбольный клуб "Нефтчи" приступил к продаже новых членских карт

    Стоимость Золотой карты - 193,70 манатов

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" приступил к продаже новых членских карт.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичной команды, покупая 4 выставленные на продажу под названием "N-Kart" различные карты, болельщики приобретают возможность присутствовать на всех матчах команды (включая и игры еврокубка) на стадионе Bakcell Arena и пользоваться предложениями и привилегиями клуба и его партнеров.

    "Мини карту" можно приобрести за 9,37 маната. "Белая карта" стоит 19,37 маната, "Черная карта" - 79,37 маната, а "Золотая карта" - 193,70 манатов.

    С сегодняшего дня карты можно заказать онлайн в разделах "N-Kart" и "Fan Shop Online" на официальном сайте клуба. 

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