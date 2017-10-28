Футбольный клуб "Карабах" выделил для болельщиков "Челси" 3 664 билета

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Для болельщиков английского клуба "Челси", с которым команда "Карабах" встретится в рамках V тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу, выделено 3 664 билета.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Лондонского клуба, билеты будут в продаже со 2-го по 10 ноября. Цена определена в размере 4,5 фунтов стерлингов (10 манатов).

Отметим, что матч "Карабах" - "Челси" состоится 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.