 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футбольный клуб "Бешикташ" поздравил азербайджанский народ

    Клуб передал поздравительное послание через страницы в социальных сетях

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" сделал публикацию на своих страницах в социальных сетях в связи с 18 октября - Днем независимости Азербайджана.

    Как сообщает Report, клуб на официальных страницах в Facebook, Twitter и Instagram поздравил азербайджанский народ. 

    "Поздравляем с Днем независимости братский Азербайджан. Одна нация, два государства", - написано на страницах футбольной команды в соцсетях.

    Стамбульский клуб также поделился фотографией, на которой отражены флаги Азербайджана и Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi