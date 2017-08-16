Футбольные клубы Азербайджана на 26% увеличили сумму трат на зарплаты

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Клубы, выступающие в Премьер-лиге Азербайджана, на 26% увеличили сумму трат на зарплаты.

Как сообщает Report, об этом сообщается в очередном ежегодном отчете лицензионной группы АФФА. В документе отмечается, что в 2016 году общий доход клубов вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году поступления от спонсоров составили 58% от общих доходов клубов. В 2015 году этот показатель составлял 77%. Поступления от УЕФА выросли с 20% до 37%.

В подготовленном структурой отчете отмечается, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом общий доход от продажи билетов на матчи Премьер-лиги составлял 80%, от игр УЕФА – 52%.