Французское издание сравнило Месси с Че Геварой - ФОТО

Французское издание L’Equipe разместила на обложке следующего выпуска 32-летнего аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сравнив его с известным латиноамериканским революционером Эрнесто Че Геварой.

Как передает Report, по задумке издания, это сравнение демонстрирует авторитет и силу Месси в принятии решений в раздевалке каталонского клуба, о чём и повествует подпись к обложке издания: "Лионель Месси. Барселонский Че".

Ранее нападающий "Барселоны" объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Он и его одноклубники переведут деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что финансовые потери "Барселоны" могут составить 100 млн евро.