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    В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтах

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 18:58
    В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтах

    Суд в провинции Шаньси на севере Китая приговорил к тюремному заключению 41 человека, признанного виновным по нескольким статьям в связи с серией крупных аварий на шахтах.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    По данным следствия они совершили ряд незаконных или противоправных действий, включая заключение контрактов на земляные работы и добычу полезных ископаемых с несколькими бригадами, не имеющими соответствующей квалификации, неспособность разработать полные планы аварийно-спасательных работ и использование нелицензированных транспортных средств на производстве.

    Эти действия привели к 48 крупным авариям со смертельным исходом и 54 смертям в период с 2006 по 2022 год.

    Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 16 лет до одного года в зависимости от тяжести их противоправных действий.

    Шахта Обрушение рудника Китайская Народная Республика (КНР)
    China sentences 41 people to prison over major mine accidents
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