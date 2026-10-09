В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтах

Суд в провинции Шаньси на севере Китая приговорил к тюремному заключению 41 человека, признанного виновным по нескольким статьям в связи с серией крупных аварий на шахтах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным следствия они совершили ряд незаконных или противоправных действий, включая заключение контрактов на земляные работы и добычу полезных ископаемых с несколькими бригадами, не имеющими соответствующей квалификации, неспособность разработать полные планы аварийно-спасательных работ и использование нелицензированных транспортных средств на производстве.

Эти действия привели к 48 крупным авариям со смертельным исходом и 54 смертям в период с 2006 по 2022 год.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 16 лет до одного года в зависимости от тяжести их противоправных действий.