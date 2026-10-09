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    В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 18:54
    В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже

    Четверо граждан Украины были задержаны в Вене на этой неделе по подозрению в шпионаже, трое из них остаются под стражей.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

    Среди задержанных были два сотрудника редакции "Украинской правды".

    По данным агентства, двое задержанных в понедельник мужчин подозреваются в шпионаже в пользу украинской разведывательной службы и остаются под стражей на время расследования.

    Между тем, представительница посольства Украины в Вене заявила, что дипломатическое представительство ожидает от австрийских властей разъяснений об обстоятельствах и правовых основаниях задержаний.

    Герхард Карнер Обвинение в шпионаже Украина Австрия
    Ukraynanın 4 vətəndaşı Vyanada casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb
    44 - Tezliklə
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