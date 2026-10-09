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    Ukraynanın 4 vətəndaşı Vyanada casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 19:20
    Ukraynanın 4 vətəndaşı Vyanada casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb

    Bu həftə Avstriyanın paytaxtı Vyanada 4 Ukrayna vətəndaşı casusluq şübhəsi ilə saxlanılıb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avstriyanın daxili işlər naziri Gerhard Karner bildirib.

    Saxlanılanlar arasında "Ukrainskaya pravda" redaksiyasının iki əməkdaşı da olub.

    Agentliyin məlumatına görə, bazar ertəsi saxlanılan iki kişi Ukrayna kəşfiyyat xidmətinin xeyrinə casusluq etməkdə şübhəli bilinir və istintaq müddətində həbsdə qalırlar.

    Bu arada, Ukraynanın Vyanadakı səfirliyinin nümayəndəsi bildirib ki, diplomatik nümayəndəlik Avstriya hakimiyyət orqanlarından saxlanılmaların şəraiti və hüquqi əsasları barədə izahat gözləyir.

    Casus Avstriya Ukrayna
    В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже
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