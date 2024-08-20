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Французский "ПСЖ" может быть исключен из Лиги чемпионов УЕФА

Французский "ПСЖ" может быть исключен из Лиги чемпионов УЕФА Французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") может быть дисквалифицирован из Лиги чемпионов УЕФА из-за невыплаченной Килиану Мбаппе многомиллионной задолженности.
Футбол
20 августа 2024 г. 20:06
Французский ПСЖ может быть исключен из Лиги чемпионов УЕФА

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") может быть дисквалифицирован из Лиги чемпионов УЕФА из-за невыплаченной Килиану Мбаппе многомиллионной задолженности.

Как передает Report со ссылкой на Le Monde, ПСЖ задолжал игроку 55 млн евро.

"В эту сумму входит треть подписного бонуса (36 млн евро), который он должен был получить в феврале; зарплата за последние три месяца пребывания Мбаппе в ПСЖ и оставшиеся бонусы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок испанского "Реала" обратился по данному вопросу в УЕФА с жалобой, а также уведомил Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP).

В случае обнаружения нарушений "ПСЖ" может быть лишен лицензии на участие в еврокубках, а, следовательно, его исключат из участников Лиги чемпионов-2024/25.

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Версия на английском языке PSG could be excluded from UEFA Champions League
Версия на азербайджанском языке PSJ UEFA Çempionlar Liqasından diskvalifikasiya edilə bilər

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