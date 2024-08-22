Французский "Лион" выставил на продажу большинство футболистов

Французский "Лион" выставил на трансфер большинство футболистов команды из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Французский "Лион" выставил на трансфер большинство футболистов команды из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Как передает Report, об этом сообщает портал Top Mercato со ссылкой на газету L'Equipe.

Ответственная за финансовый мониторинг организация постановила, что "Лион" должен заработать на трансферах 100 млн евро.

В случае нарушения правила финансового фейр-плей клубу может грозить штраф, снятие очков, запрет на регистрацию новичков или исключение из международных турниров.

В прошлом сезоне чемпионата Франции "Лион" занял шестое место. В первом туре нынешнего чемпионата команда проиграла "Ренну" со счетом 0:3. "Лион" является семикратным чемпионом Франции, пять раз команда выигрывала кубок страны.

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