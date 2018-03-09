Французский клуб ПСЖ намерен попрощаться с 8 футболистами и главным тренером - СПИСОК

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Французский ПСЖ после неудач в Лиге чемпионов намерен устроить летом грандиозную распродажу игроков и другие кадровые перестановки в команде.

Как сообщает Report со ссылкой на Le Parisien, в список лишних игроков попали сразу восемь футболистов.

Так, летом ПСЖ может избавиться от Дани Алвеса, Левена Курзавы, Юри Берчиче, Адриена Рабьо, Марко Верратти, Хавьера Пасторе, Анхеля Ди Марии и Эдинсона Кавани. Кроме того отмечается, что в отставку будет отправлен главный тренер парижан Унаи Эмери и спортивный директор Антеро Энрике.

Руководство планирует строить команду вокруг Неймара и Мбаппе.

Отметим, что ПСЖ выбыл из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв на домашнем поле испанскому "Реал Мадриду" со счетом 1:2, а в матче на выезде со счетом 1:3.