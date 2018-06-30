Франция со счётом 4:3 переиграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сборная Франции одержала победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу французов.

В первом тайме команды обменялись голами: у «трёхцветных» пенальти реализовал Антуан Гризманн, а за южноамериканцев отличился Анхель Ди Мария. В начале второй половины игры Габриэль Меркадо вывел аргентинцев вперёд, однако затем французы забили три подряд гола: дубль оформил Килиан Мбаппе, один гол записал на свой счёт Бенжамен Павар. В компенсированное арбитром время Серхио Агуэро забил третий мяч альбиселесте, но уйти от поражения команде Хорхе Сампаоли не удалось.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Уругвай — Португалия.