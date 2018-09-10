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    Франция одержала победу над Нидерландами в матче футбольной Лиги наций - ВИДЕО

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций УЕФА, обыграв команду Нидерландов в матче 2-го тура. 

    Как передает Report, встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

    Автором первого гола стал французский нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Блеза Матюиди. В середине второго тайма Нидерланды сравняли счёт благодаря точному удару форварда Райана Бабеля. Победу Франции принёс нападающий Оливье Жиру на 75-й минуте.

    Результаты других матчей:

    Украина - Словакия 1:0

    Гол: Ярмоленко 80 (пен.)

    Дания - Уэльс 2:0

    Голы: Эриксен 32, Эриксен 63 (пен.)

    Кипр - Словения 2:1

    Голы: Сотериу 69, Стоянович 89 (авт.) - Берич 54

    Болгария - Норвегия 1:0

    Гол: Василев 59

    Грузия - Латвия 1:0 

    Гол: Окриашвили 77 (пен.) 

    Македония - Армения 2:0 

    Голы: Алиоски 13 (пен.), Пандев 59

    Лихтенштейн - Гибралтар 2:0 

    Голы: Саланович 32, Визер 72

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