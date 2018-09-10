Франция одержала победу над Нидерландами в матче футбольной Лиги наций - ВИДЕО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций УЕФА, обыграв команду Нидерландов в матче 2-го тура.

Как передает Report, встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал французский нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Блеза Матюиди. В середине второго тайма Нидерланды сравняли счёт благодаря точному удару форварда Райана Бабеля. Победу Франции принёс нападающий Оливье Жиру на 75-й минуте.

Результаты других матчей:

Украина - Словакия 1:0

Гол: Ярмоленко 80 (пен.)

Дания - Уэльс 2:0

Голы: Эриксен 32, Эриксен 63 (пен.)

Кипр - Словения 2:1

Голы: Сотериу 69, Стоянович 89 (авт.) - Берич 54

Болгария - Норвегия 1:0

Гол: Василев 59

Грузия - Латвия 1:0

Гол: Окриашвили 77 (пен.)

Македония - Армения 2:0

Голы: Алиоски 13 (пен.), Пандев 59

Лихтенштейн - Гибралтар 2:0

Голы: Саланович 32, Визер 72