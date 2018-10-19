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    Форварда "Реала" Бензема подозревают в причастности к попытке похитить человека

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Карим Бензема подозревается в причастности к попытке похитить человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Mediapart.fr.

    По информации источника, бывший агент 30-летнего футболиста Лео Д’Соуза обратился в суд, обвинив родственников Бензема в попытке его похищения 8 октября. Причиной инцидента мог стать неразрешённый финансовый вопрос в размере € 50 тыс. между Каримом и Лео. 

    Отмечается, что парижская прокуратура начала расследование по данному делу.

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