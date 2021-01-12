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Форвард "Манчестер Сити" отправлен на карантин

Форвард "Манчестер Сити" отправлен на карантин Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит около 10 дней.
Футбол
12 января 2021 г. 19:08
Форвард Манчестер Сити отправлен на карантин

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит около 10 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, об этом на пресс-конференции перед матчем с "Брайтоном" сообщил главный тренер Хосеп Гвардиола.

10 января стало известно, что футболист отправлен на самоизоляцию из-за близкого контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

32-летний аргентинец не выходил на поле с октября 2020 года. Из-за изоляции он не сможет участвовать в матчах АПЛ с "Брайтоном" (13 января) и "Кристал Пэлас" (17 января).

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti"nin hücumçusu karantinə göndərildi

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