Форвард "Манчестер Сити" отправлен на карантин

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит около 10 дней.

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит около 10 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, об этом на пресс-конференции перед матчем с "Брайтоном" сообщил главный тренер Хосеп Гвардиола.

10 января стало известно, что футболист отправлен на самоизоляцию из-за близкого контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

32-летний аргентинец не выходил на поле с октября 2020 года. Из-за изоляции он не сможет участвовать в матчах АПЛ с "Брайтоном" (13 января) и "Кристал Пэлас" (17 января).