Форвард "Манчестер Сити" отправлен на карантин

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит около 10 дней.
Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, об этом на пресс-конференции перед матчем с "Брайтоном" сообщил главный тренер Хосеп Гвардиола.
10 января стало известно, что футболист отправлен на самоизоляцию из-за близкого контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.
32-летний аргентинец не выходил на поле с октября 2020 года. Из-за изоляции он не сможет участвовать в матчах АПЛ с "Брайтоном" (13 января) и "Кристал Пэлас" (17 января).