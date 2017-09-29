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    Форвард “Манчестер Сити” Агуэро получил повреждения в результате ДТП

    В результате столкновения он получил повреждение ребер© telegraf.com.ua

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий английского “Манчестер Сити” Серхио Агуэро пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Голландии.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, по информации источника из Аргентины, по дороге в аэропорт Амстердама такси, в котором находился форвард, врезалось в столб. Отмечается, что в результате столкновения Агуэро получил повреждение ребер.

    Точной информации о степени травмы пока нет. “Манчестер Сити” пока не давал официальный заявлений по этому инциденту.

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