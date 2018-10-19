Фонд Месси выделил деньги на строительство детского онкологического центра

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Благотворительный фонд нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси и фонд SNF выделили 2,6 млн евро на строительство отделения детского онкологического центра, который будет расположен в столице Каталонии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, именно благодаря этому пожертвованию удалось набрать необходимую сумму в размере 30 млн евро для начала строительства центра. Месси также принял участие в церемонии закладки первого камня в основание будущего здания детского онкологического центра.

Новый корпус центра начнет действовать со второй половины 2020 года. Клиника сможет вмещать не 215, а 400 детей.

Отметим, что Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе каталонцев он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, четыре раза Лигу чемпионов, а также трижды побеждал на клубном чемпионате мира.