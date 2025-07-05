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"Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного чемпионата мира по футболу

"Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного чемпионата мира по футболу Бразильский "Флуминенсе" со счетом 2:1 обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
5 июля 2025 г. 02:48
Флуминенсе стал первым полуфиналистом клубного чемпионата мира по футболу

Бразильский "Флуминенсе" со счетом 2:1 обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Орландо (штат Флорида, США).

В составе победителей голы забили Матеус Мартинелли (40-я минута) и Эркулес (70). У "Аль-Хиляля" отличился Маркос Леонардо (51).

"Флуминенсе" стал первой командой, вышедшей в полуфинал турнира. На стадии 1/2 финала "Флуминенсе" сыграет с победителем матча между бразильским "Палмейрасом" и английским "Челси". Встреча этих команд пройдет в ночь на 5 июля по московскому времени.

В 1/8 финала "Флуминенсе" со счетом 2:0 победил финалиста Лиги чемпионов сезона-2024/25 итальянский "Интер". "Аль-Хиляль" на этой стадии был сильнее английского "Манчестер Сити" (4:3 после дополнительного времени).

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире играют 32 команды. Финал состоится 13 июля.

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