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Флориан Вирц близок к переходу из "Байера" в "Ливерпуль" - клубы ведут переговоры о трансфере

Флориан Вирц близок к переходу из "Байера" в "Ливерпуль" - клубы ведут переговоры о трансфере Полузащитник немецкого клуба "Байер 04" Флориан Вирц выразил желание перейти в английский "Ливерпуль".
Футбол
24 мая 2025 г. 03:22
Флориан Вирц близок к переходу из Байера в Ливерпуль - клубы ведут переговоры о трансфере

Полузащитник немецкого клуба "Байер 04" Флориан Вирц выразил желание перейти в английский "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что футболист уже уведомил руководство "Байера" о своем намерении.

По словам Романо, "сделка согласована и практически завершена", поскольку Вирц "хочет перейти исключительно в "Ливерпуль". Он также добавил, что переговоры между клубами уже идут, и "Ливерпуль" рассчитывает вскоре завершить соглашение.

О заинтересованности в игроке также сообщает другой авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн, пишущий для издания The Athletic. По его информации, мюнхенская "Бавария" осознаёт, что Вирц скорее всего выберет "Энфилд", если покинет свою нынешнюю команду. Он также сообщил, что 22-летний футболист уже побывал в северо-западной части Англии в поисках жилья.

По словам Романо, "Ливерпуль" уверен в своих шансах подписать немецкого плеймейкера и уже сделал официальный запрос в "Байер". После получения предварительного согласия от игрока, стороны ведут переговоры о сумме и условиях трансфера. "Ливерпуль" рассчитывает завершить сделку без промедлений, чтобы избежать неожиданных поворотов.

Напомним, ранее Вирц также входил в сферу интересов "Манчестер Сити" и мадридского "Реала".

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