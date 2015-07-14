​Флавиньо расстался с "Нефтчи"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" расстался с бразильским футболистом Флавиньо.

Как сообщает Report, 32-летний футболист сделал заявление на официальном сайте клуба.

В качестве причины он привел полученную травму: "Я пришел в "Нефтчи" в 2010 году. За короткое время я прекрасно адаптировался. Очень рад, что моя игра была успешной. Вместе с "Нефтчи" я завоевал чемпионство и приобрел шанс играть в Европе. За эти годы я сделал все возможное для успеха нашей команды.

Иногда полученные травмы не давали возможности продолжать игру. После травмы, полученной в конце прошлого сезона, я не играл в футбол около 3 месяцев. За это время я не смог помочь команде в нескольких важных встречах. Я встретился с руководством и поставил их в известность о намерении покинуть "Нефтчи". Мы поняли друг друга и дружески расстались. Мне очень жаль, так как "Нефтчи" был пиком моей карьеры. Теперь основу команды составляют молодые футболисты.

В составе команды существует множество новых и обладающих большим потенциалом молодых футболистов. Это очень важно для развития азербайджанского футбола. Нужно предоставлять молодежи время и шанс, чтобы они набрались опыта. С каждым членом команды у меня тесные и дружеские отношения. Я выражаю признательность всему азербайджанскому народу и тем, кто поддержал меня за время пребывания здесь. Я благодарен всем освещающим спорт представителям медиа, и в особенности болельщикам. Верю, что наши фанаты до конца будут поддерживать "Нефтчи", являющийся флагманом азербайджанского футбола, и так будет всегда".

Отметим, что родившийся 27 июля 1983 года в Бразилии Флавио Алекс Валенсио начал профессиональную футбольную карьеру на родине.

В 2010 году был осуществлен его трансфер из бразильского клуба "Гремио" в "Нефтчи". Он провел в составе команды 174 игры. На встречах Флавиньо забил в ворота соперника 38 голов. В составе "Нефтчи" он был победителем чемпионата Азербайджана, и дважды - кубка страны. В составе нашей команды он провел 22 встречи в еврокубках, и выступал в групповом этапе турнира Лиги Европы.