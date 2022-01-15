ФК "Сумгайыт" подписал контракт с Аразом Абдуллаевым

В период межсезонного перерыва футбольный клуб "Сумгайыт" привлек в свой ряд еще одного футболиста.

В период межсезонного перерыва футбольный клуб "Сумгайыт" привлек в свой ряд еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, "Сумгайыт" подписал 6-месячный контракт с Аразом Абдуллаевым, который ранее выступал за кипрский клуб "Этникос".

Контракт с 30-летним полузащитником может быть продлен еще на два года. Член сборной Азербайджана по футболу будет выступать в команде под №78.

Араз Абдуллаев запомнился тремя результативными передачами в 12 матчах за клуб "Этникос". Полузащитник также работал с такими клубами как "Нефтчи", "Паниониос"(Греция), "Габала", "Анортосис" (Кипр), "Карабах" и "Болуспор" (Турция).