    ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков

    Футбол
    24 ноября, 2025
    13:03
    ФК Карабах в гостевом матче с Наполи поддержат более 1 000 болельщиков

    Более 1 000 болельщиков поддержат футбольный клуб "Карабах" в выездном матче против итальянского "Наполи" в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Об этом Report сообщил руководитель департамента коммуникаций агдамского клуба Анар Гаджиев.

    По его словам, на трибунах ожидается присутствие 1 100 азербайджанских фанатов.

    Матч "Наполи" - "Карабах" пройдет 25 ноября на стадионе Stadio Diego Armando Maradona в Неаполе. Начало матча в 00:00.

    "Qarabağ"ı "Napoli" ilə səfər oyununda 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    Лента новостей