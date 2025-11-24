ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков
Футбол
- 24 ноября, 2025
- 13:03
Более 1 000 болельщиков поддержат футбольный клуб "Карабах" в выездном матче против итальянского "Наполи" в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом Report сообщил руководитель департамента коммуникаций агдамского клуба Анар Гаджиев.
По его словам, на трибунах ожидается присутствие 1 100 азербайджанских фанатов.
Матч "Наполи" - "Карабах" пройдет 25 ноября на стадионе Stadio Diego Armando Maradona в Неаполе. Начало матча в 00:00.
