ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков

Более 1 000 болельщиков поддержат футбольный клуб "Карабах" в выездном матче против итальянского "Наполи" в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом Report сообщил руководитель департамента коммуникаций агдамского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, на трибунах ожидается присутствие 1 100 азербайджанских фанатов.

Матч "Наполи" - "Карабах" пройдет 25 ноября на стадионе Stadio Diego Armando Maradona в Неаполе. Начало матча в 00:00.