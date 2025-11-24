İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Qarabağ"ı "Napoli" ilə səfər oyununda 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:28
    Qarabağı Napoli ilə səfər oyununda 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    "Qarabağ" komandasını İtaliyada "Napoli"yə qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək.

    Bu barədə "Report"a "köhlən atlar"ın Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib.

    "Napoli"yə qarşı matçda tribunada 1100 azərbaycanlı fanat olacaq", - klub rəsmisi vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" matçı noyabrın 25-də "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda, saat 00:00-da start götürəcək.

    Napoli - Qarabağ UEFA Çempionlar Liqası Azarkeş Anar Hacıyev
    ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиков

    Son xəbərlər

    13:24

    Məmmədbəyli və Xanabad kəndlərinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    13:20

    Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcək

    İnfrastruktur
    13:20

    Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    13:15

    Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:12

    Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"

    Xarici siyasət
    13:03

    Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər

    Digər ölkələr
    12:59

    Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"

    Xarici siyasət
    12:58

    Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıb

    Sənaye
    12:55
    Foto

    Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti