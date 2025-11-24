"Qarabağ"ı "Napoli" ilə səfər oyununda 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 12:28
"Qarabağ" komandasını İtaliyada "Napoli"yə qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək.
Bu barədə "Report"a "köhlən atlar"ın Kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev məlumat verib.
"Napoli"yə qarşı matçda tribunada 1100 azərbaycanlı fanat olacaq", - klub rəsmisi vurğulayıb.
Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" matçı noyabrın 25-də "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda, saat 00:00-da start götürəcək.
