​ФК "Динамо Тбилиси" сделал заявление в связи с инцидентом после встречи с азербайджанским клубом "Габала"

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Динамо Тбилиси" сделал заявление в связи с инцидентом после матча розыгрыша Лиги Европы между "Динамо" и азербайджанским клубом "Габала", передает Report со ссылкой на "Apsny.ge".

"В первую очередь хотим зафиксировать то, что клуб полностью отмежевывается и осуждает вчерашний инцидент, где имело место физическое насилие и затем оскорбление символики дружественной Грузии страны. По имеющейся у нас информации, можем точно сказать, что члены ассоциированного с клубом фан-клуба "Гладиатор" не имеют отношения к данному инциденту.

События произошли за пределами территории "Динамо-Арены" и, соответственно, "Динамо Тбилиси", как организатор, не может взять ответственность за этот факт. Что касается одного из баннеров, вывешенных на втором ярусе, по нему служба безопасности стадиона приняла оперативные меры и баннер был снят с трибуны.

Тут же хотим отметить, что в официальной программе матча мы не раз зафиксировали, какую нагрузку имеет азербайджанский футбол в истории "Динамо" и какая для нас честь выступать против команды соседней страны. Выражаем надежду, что подобные факты не помешают отношениям двух стран и их спортивному прошлому, настоящему и будущему", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что 2 июля после матча "Динамо" – "Габала" в Тбилиси грузинские фанаты напали на болельщиков азербайджанской команды, обругав и избив их. Не остановившись на этом, грузины отобрали у одного из почитателей "Габалы" азербайджанский флаг, швырнули себе под ноги и принялись топтать.

В появившейся в соцсетях информации об этом пользователи утверждают, что полиция никак не реагировала на агрессию грузинских болельщиков.