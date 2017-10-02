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    ФК "Барселона" присоединился к забастовке в Каталонии

    Общественные организации и союзы Каталонии призвали граждан провести всеобщую забастовку 3 октября

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Барселона" присоединился к забастовке в Каталонии, после проведенного референдума о независимости Каталонии, передает Report со ссылкой на Тwiter команды.

    "ФК "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, объявивший общественное движение Table for Democracy, поэтому завтра клуб будет закрыт", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что ни одна из команд, в том числе и молодежная, завтра не будут тренироваться.

    Напомним, общественные организации и союзы Каталонии призвали граждан провести всеобщую забастовку 3 октября.

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