ФК Барселона по итогам сезона-2016/17 получил рекордный доход

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Доход испанского футбольного клуба "Барселона" по итогам сезона-2016/17 составил рекордные 708 млн. евро. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это рекордный показатель и он на 13 млн. евро больше запланированного.

Чистая посленалоговая прибыль за отчетный период достигла 18 млн. евро. Снижение долгов клуба на 24,5 млн. евро позволило довести этот показатель до 247 млн. евро В нынешнем финансовом году клуб направил на выплату зарплат 66% от общих расходов.

Согласно стратегическим планам клуба, к 2021 году "Барселона" должна зарабатывать 1 млрд евро.