Финал Лиги чемпионов рассудят турецкие орбитры

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Финал Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом" обслужит бригада арбитров под руководством Джюнейта Чакыра, сообщает официальный сайт УЕФА. Report напоминает, что встреча состоится 6 июня в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион".

Помощниками арбитра назначены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвёртым арбитром станет Йонас Эрикссон. За воротами будут работать Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек. Резервный рефери — Мустафа Эйсой.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Чакыр обслуживал четыре матча, в которых показал 16 жёлтых и ни одной красной карточки, а также назначил два пенальти.