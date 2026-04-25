Финал ЧМ по футболу U20 может пройти в Азербайджане

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выступает за проведение финального матча чемпионата мира по футболу U20 в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом журналистам заявил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Он подчеркнул, что по данному вопросу ведутся переговоры с Узбекистаном.

