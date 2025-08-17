Филип Озобич провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

Старт сезона 2025/2026 годов в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стал знаковым для полузащитника "Туран Товуз" Филипа Озобича.

Как передает Report, 34-летний футболист, дебютировавший в составе "Туран Товуз", провел свой 200-й матч в азербайджанской Премьер-лиге.

Юбилейная встреча пришлась на выездной матч против "Имышлы" (1:0). В общей сложности в этих играх Озобич забил 66 голов.

Полузащитник дебютировал в чемпионате Азербайджана в сезоне 2016/2017 в составе "Габалы". За свою карьеру он выступал в четырех клубах: провел 95 матчей (35 голов) за "Карабах", 58 матчей (15 голов) за "Нефтчи", 46 матчей (16 голов) за "Габалу" и 1 игру за "Туран Товуз".

Отметим, что Озобич стал 156-м футболистом в 33-летней истории чемпионата Азербайджана по футболу, сыгравшим 200 и более матчей.