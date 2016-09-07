ФИФА запретила бакинскому "Интеру" осуществлять трансфер

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ ФИФА применила санкцию в отношении клуба "Интер".

Как сообщил Report президент клуба Рашад Гасымов, команде запретили приглашать новых игроков во время предстоящих двух трансферных периодов.

По его словам, хотя решение было принято 26 мая, его прислали в АФФА только сейчас.

Причиной этому стало нарушение клубом "Интер" финансового фэйр-плея: "После того, как УЕФА лишила наш клуб возможности участия в Лиге Европы в сезоне 2016/2017, мы ожидали, что ФИФА также применит какое-то наказание. Мне не ясно, почему решение обнародовано спустя 3 месяца.

Скорее всего, о нем забыли сотрудники данной структуры. Позднее поступление решения было в нашу пользу. Если бы решение поступило в момент его принятия, летом мы бы не смогли пригласить в команду хороших игроков, и пришлось довольствоваться запасными игроками. В результате нам не удалось бы бороться за высокие места. Мы не сможем осуществить трансферы зимой или же следующим летом".

Р.Гасымов заявил, что они не намерены подавать жалобу: "Жалоба ничего не изменит. Такие клубы, как "Барселона", "Реал Мадрид" наказываются, а жалоба остается в силе. Кто вынесет решение в нашу пользу?"

Отметим, что бакинский "Интер" был наказан из-за просроченных платежей и по той причине, что расходы превысили доходы.