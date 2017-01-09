ФИФА увеличивает число команд-участников чемпионата мира 2026 года

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В чемпионате мира 2026 года по футболу будут участвовать 48, а не 38 команд.

Как сообщает Report со ссылкой на Globo, решение в связи с этим ФИФА обнародует 10 января. Согласно регламенту, будут сформированы 16 групп по 3 команды в каждой. Две сильнейшие из трех команды выйдут в плей-офф.

Европе выделено 16, Африке 9,5 (для получения 10-й лицензии должен провести встречу с представителем другого материка), Азии - 8,5, КОНМЕБОЛ- 6,5, КОНКАКАФ - 6,5, Океании - 1 место.

Предложенные реформы должны повысить финансовую прибыльность чемпионатов мира.

Отметим, что ФИФА отклонила предложение увеличить число команд до 40.