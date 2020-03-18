​ФИФА создаст рабочую группу для борьбы с коронавирусом

Международная федерация футбола (ФИФА) создаст рабочую группу, которая будет следить за развитием ситуации с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сайт организации, она постарается выработать общий подход по устранению последствий пандемии.

Решение было принято бюро совета ФИФА во главе с президентом организации Джанни Инфантино.

Напомним, что из-за коронавируса приостановлены большинство национальных чемпионатов, на следующий год перенесен Евро-2020.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших - 8 243, выздоровевших - 82 107. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.