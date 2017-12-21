ФИФА сократила срок отстранения капитана сборной Перу до шести месяцев

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил срок дисквалификации перуанца Паоло Герреро с одного года до шести месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, таким образом, 33-летний спортсмен сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года.

Сборная Перу сыграет в группе C с французами, датчанами и австралийцами.

3 ноября Герреро был отстранен ФИФА на 30 дней, после того как стало известно, что допинг-проба футболиста, сданная перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Аргентины (0:0) 6 октября, дала положительный результат на запрещенные вещества. Дисквалификация перуанского футболиста отсчитывается с 3 ноября 2017 года.

Отметим, что за свою карьеру он играл в немецких клубах "Бавария", "Гамбург" и бразильском "Коринтианс".