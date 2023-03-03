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ФИФА собирается купить самый большой французский стадион "Стад де Франс"

ФИФА собирается купить самый большой французский стадион "Стад де Франс" Международная федерация футбола (ФИФА) собирается принять участие в тендере на покупку стадиона "Стад де Франс", который находится в пригороде Парижа.
Футбол
3 марта 2023 г. 06:21
ФИФА собирается купить самый большой французский стадион Стад де Франс

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается принять участие в тендере на покупку стадиона "Стад де Франс", который находится в пригороде Парижа.

Как передает Report со ссылкой на L'Equipe, тендер пройдет после Олимпийских игр-2024, которые состоятся в столице Франции. Глава ФИФА Джанни Инфантино обсуждал потенциальную покупку стадиона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Бывший президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре будет помогать ФИФА в приобретении "Стад де Франс".

"Стад де Франс» был открыт для проведения чемпионата мира 1998 года. Эта арена будет использована для проведения Олимпиады-2024. Стоимость арены оценивается в €600 млн. Стадион, который во время футбольных матчей вмещает более 81 тысячи зрителей, сейчас управляется частным консорциумом. Напомним, что финал Лиги чемпионов-2022 проходил именно на "Стад де Франс", хотя изначально матч должен был пройти в Санкт-Петербурге.

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Версия на азербайджанском языке FİFA Fransanın ən böyük stadionunu almaq istəyir

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