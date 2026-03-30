FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана сегодня проведет второй матч

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет второй матч в рамках международного турнира FIFA Series – 2026.

Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которой является Айхан Аббасов, встретится со сборной Сьерра-Леоне.

Матч состоится на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 19:00.

Отметим, что 27 марта на той же арене сборная Азербайджана одержала крупную победу над командой Сент-Люсии со счетом 6:1.